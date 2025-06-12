"Это и латыши, и русские": в 2024 году в Латвию вернулись почти 10 000 человек, но почему?

По ее словам, наблюдается стабильный интерес живущих за рубежом латвийцев к возвращению на родину. В основном их интересуют возможности переезда в Ригу, где легче найти жилье и места для детей в учебных заведениях. С начала войны в Украине увеличилось и число латвийцев, возвращающихся из России. "Это и латыши, и русские, которые когда-то уехали в Россию на заработки и долго там жили. Из-за текущей геополитической ситуации они решили вернуться в Латвию, несмотря на потенциальные потери в доходах", - отмечает Шулца.