В Кулдигском крае спасатели вывели заблудившегося человека из леса
В Латвии за последние сутки спасатели вывели человека из леса, потушили несколько пожаров и извлекли тело погибшего из пруда — всего зарегистрировано 35 вызовов, включая ложные.
После 23:00 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов в волость Рудбержи Кулдигского края, где человек потерялся в лесу. С помощью звукового сигнала пожарной машины и телефонной связи человек был найден, выведен из леса и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Работы на месте происшествия завершились вскоре после часа ночи.
В 12:45 поступил вызов на улицу Цесу в Валмиере, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горела теплоизоляция бойлера и электропроводка на площади около одного квадратного метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировался один человек. В 13:29 пожар был ликвидирован.
Около 11:30 пожарные выезжали в волость Кастулинас Краславского края, где из пруда было извлечено тело погибшего. Оно было передано сотрудникам Государственной полиции.
В течение прошедших суток спасатели также реагировали на вызовы, связанные с возгоранием сажи в дымоходах двух зданий, горением бытовых предметов, пылесоса, отопительной трубы, электрического выключателя, а также подгоревшей еды и мусора, оставленных без присмотра.
Всего за последние сутки ГПСС получила 35 вызовов: 6 на тушение пожаров, 22 на спасательные работы, а 7 вызовов оказались ложными.