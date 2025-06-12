В Кулдигском крае спасатели вывели заблудившегося человека из леса

В 12:45 поступил вызов на улицу Цесу в Валмиере, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горела теплоизоляция бойлера и электропроводка на площади около одного квадратного метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировался один человек. В 13:29 пожар был ликвидирован.