В Латвии
Сегодня 08:32
В четверг ожидаются дожди и порывистый ветер
В четверг в основном сохранится пасмурная погода, во многих регионах ожидается небольшой дождь, местами, главным образом в Латгале и Видземе, пройдут кратковременные сильные ливни.
По прогнозам синоптиков, в Курземе, Юрмале, Риге и местами в Земгале порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, в остальных регионах ветер будет слабее. Максимальная температура воздуха составит +12…+17 градусов.
В Риге небо будет затянуто облаками, временами пройдет дождь, порывы северо-западного ветра составят 16 метров в секунду, а температура воздуха - всего +14 градусов.