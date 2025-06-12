В четверг ожидаются дожди и порывистый ветер

По прогнозам синоптиков, в Курземе, Юрмале, Риге и местами в Земгале порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, в остальных регионах ветер будет слабее. Максимальная температура воздуха составит +12…+17 градусов.