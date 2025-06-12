В Мадоне на 13-летнего мальчика рухнула баскетбольная корзина - пара сантиметров, и он бы не выжил
В минувшие выходные, во время праздника города Мадона, 13-летний мальчик получил тяжелые травмы на баскетбольной площадке — на него обрушилось баскетбольное кольцо вместе с конструкцией. Очевидцы происшествия выражают обеспокоенность не только состоянием самого спортплощадки, но и тем, что опасный объект после аварии не был оперативно огорожен или убран.
К счастью, подросток был не один — друзья помогли снять с него конструкцию, которая придавила ему грудную клетку. Осознав, что мальчик не может прийти в себя, они сразу вызвали скорую помощь. «Медсестра сказала — если бы упало на несколько сантиметров в сторону, он бы не выжил. У него повреждены легкие и сломано ребро», — рассказала местная жительница, которая узнала о случившемся от внучки.
В самоуправлении Мадоны подтвердили, что менее месяца назад на спортплощадке завершились работы по благоустройству — были установлены уличные теннисные столы, станция питьевой воды, трибуны для зрителей и проведены другие улучшения. Однако два из семи баскетбольных колец не были заменены, и одно из них оказалось неисправным и разрушилось, сообщает «Degpunktā».
Мальчика обещают вскоре выписать из больницы. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.