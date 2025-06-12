В Мадоне на 13-летнего мальчика рухнула баскетбольная корзина - пара сантиметров, и он бы не выжил

К счастью, подросток был не один — друзья помогли снять с него конструкцию, которая придавила ему грудную клетку. Осознав, что мальчик не может прийти в себя, они сразу вызвали скорую помощь. «Медсестра сказала — если бы упало на несколько сантиметров в сторону, он бы не выжил. У него повреждены легкие и сломано ребро», — рассказала местная жительница, которая узнала о случившемся от внучки.