Муниципалитет позаботился о том, чтобы получение горячего питания было максимально простым и доступным для каждого — без необходимости предъявлять удостоверение личности или справку о статусе малоимущего.
В Латвии
Вчера 23:10
690 порций в день: кому, где и как помогают суповые кухни в Риге
В Риге услуги столовых для малоимущих (так называемых «суповых кухонь») являются важной поддержкой для многих людей. Рижское самоуправление позаботился о том, чтобы получение горячего питания было максимально простым и доступным для каждого — без необходимости предъявлять удостоверение личности или справку о статусе малоимущего. Это позволяет получить теплую еду тем, кто в этом больше всего нуждается.
В Риге действует несколько пунктов, где как бездомные, так и другие нуждающиеся горожане могут получить горячее питание:
- Ул. Зиепью, 13 — по рабочим дням с 12:00 до 13:00
- Ул. Кр. Барона, 56 — с понедельника по субботу с 9:00 до 10:00, по воскресеньям с 11:00 до 13:30
- Ул. Кр. Барона, 126 — ежедневно с 12:00 до 13:00
- Ул. Зандарту, 2А — по рабочим дням с 13:00 до 14:00
В зимний сезон 2024–2025 годов в этих пунктах питания ежедневно выдавалось до 690 порций пять раз в неделю. Всего в 2024 году было профинансировано 161 095 порций на общую сумму 160 223 евро.
Суповые кухни особенно нужны людям:
- у которых нет средств к существованию и которые по разным причинам не обращаются за помощью в Рижскую социальную службу;
- которым сложно оформить статус малоимущего или зарегистрироваться в Государственном агентстве занятости;
- которые не сотрудничают с социальным работником и не выполняют действия по улучшению своей социальной ситуации;
- которые временно не могут получать социальную помощь — например, в период восстановления документов или сразу после освобождения из мест лишения свободы.