Готовы искупаться? В одном месте для купания Риги температура воды уже достигла +18
Температура воды в озере Бабелитис достигла +18 градусов, сообщает Рижская полиция самоуправления.
В остальных местах для купания вода холоднее: например, в Вецаки и в Даугаве у Кипсалы температура составляет+16 градусов. В Кишэзерсе, Вакарбулли, на Луцавсале и Румбуле вода еще прохладнее — +15 градусов.
Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха один из девяти официальных пляжей Риги, где работают спасатели. В основном безопасность на воде здесь контролируется ежедневно с 10:00 до 22:00.
Для большинства людей оптимальной температурой воды для купания считается +22-25°C. При температуре воды +18 градусов, купаться можно, но с оговорками. Это не самая комфортная температура, и для некоторых людей она может быть холодной. Не рекомендуется долго оставаться в воде при такой температуре, чтобы не переохладиться. Кроме температуры воды, важно учитывать температуру воздуха, наличие солнца, ветра, давление и глубину водоема.