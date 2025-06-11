Готовы искупаться? В одном месте для купания Риги температура воды уже достигла +18

Для большинства людей оптимальной температурой воды для купания считается +22-25°C. При температуре воды +18 градусов, купаться можно, но с оговорками. Это не самая комфортная температура, и для некоторых людей она может быть холодной. Не рекомендуется долго оставаться в воде при такой температуре, чтобы не переохладиться. Кроме температуры воды, важно учитывать температуру воздуха, наличие солнца, ветра, давление и глубину водоема.