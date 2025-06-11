В Латвии появится новая система штрафных пунктов: больше риска для нарушителей!

Система пунктов за нарушения была введена в 2004 году. С тех пор в нее вносились изменения и дополнения, но сейчас CSDD признает, что система больше не является прозрачной и понятной. Поэтому идея состоит в том, чтобы пересмотреть ее в совершенно новой версии и многое изменить. За то, что сделано по забывчивости, что не представляет прямой опасности, пункты начисляться не должны.