Появилась информация, что русскому языку могут предоставить статус официального языка в ЕС

Нет сомнений, что и в Латвии, особенно на официальном уровне, многие не будут в восторге от того, что русский станет в ЕС официальным языком. Но мы все же полагаем, что до этого не дойдет. Каталония, Страна Басков и Галисия - имеют статус автономий, это исторические регионы, которым сотни лет. Вряд ли Брюссель захочет уравнивать права этих автономий с правами рассеянной по Европе языковой общины. Тогда ведь и арабский с турецким придется признавать официальными языками.