Reuters: переговоры между США и РФ решили перенести из Стамбула в Москву

"Конфликт в Украине стал причиной самого острого противостояния между Москвой и Западом со времен Холодной войны. Отношения между странами никогда не были настолько плохими. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает конфликт в Украине как опосредованную войну между США и Россией, а сам Трамп неоднократно предупреждал об угрозе его перерастания в мировую войну", - комментирует Reuters.