Reuters: переговоры между США и РФ решили перенести из Стамбула в Москву
Переговоры между Соединенными Штатами и Россией по вопросам двусторонних отношений будут перенесены из Стамбула в Москву.
Об этом сообщил новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ. «До восстановления российско-американских отношений еще далеко», — заявил Дарчиев, добавив, что сближению мешают так называемое «глубинное государство» США и антироссийски настроенные «ястребы» в Конгрессе.
«Могу подтвердить, что следующие переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — цитируют посла СМИ.
"Конфликт в Украине стал причиной самого острого противостояния между Москвой и Западом со времен Холодной войны. Отношения между странами никогда не были настолько плохими. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает конфликт в Украине как опосредованную войну между США и Россией, а сам Трамп неоднократно предупреждал об угрозе его перерастания в мировую войну", - комментирует Reuters.
Зато переговоры между Украиной и РФ, похоже, зашли в тупик. Более того, эксперты ждут, что украинская война только станет еще более "грязной" и будет вестись все дальше от линии фронта.