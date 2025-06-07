На Западе полагают, что украинская война станет еще более "грязной" и будет вестись все дальше от линии фронта
Такое мнение в колонке под названием "Грязная война в Украине только начинается" высказывает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
По данным его источников в разведке, украинские спецслужбы уже готовят другие сложные операции против Москвы. Журналист отмечает, что обе стороны хотят вырваться из тупиковой войны на истощение, и операция Службы безопасности Украины "Паутина" стала смелой попыткой это сделать.
Во время полномасштабной войны Служба безопасности и Главное управление разведки воплощают в реальность лозунги украинских спецподразделений - "Я иду за тобой". Игнатиус сравнивает их с Федеральной службой безопасности и Центральным разведывательным управлением США, между которыми существует серьезное соперничество.
Журналист напомнил, что СБУ много лет обвиняли в значительном присутствии российских агентов в ее рядах, однако операцию по поражению стратегической авиации РФ удалось сохранить в тайне.
По словам его источников в разведке, глава службы Василий Малюк информировал об операции президента Владимира Зеленского, но не других высокопоставленных членов его администрации. Кроме того, об этом не знал даже ключевой заместитель Малюка.
"Линия фронта внутри Украины останется адом, наполненным дронами и артиллерией. Но тайные операции могут перерасти в "грязную войну" за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, диверсиями и ударами по странам, поставляющим оружие Украине и России соответственно".
Интересно, что администрация США не одобрила проведение Украиной операции "Паутина", полагая, что она может подорвать мирный процесс. В Белом доме якобы раздумывают над тем, не прекратить ли вообще помощь Украине.