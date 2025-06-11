Власти ЕС заставят латвийский бизнес и госуправление сделать прозрачной оплату труда. Что это значит?

С 2027 года предприятиям с численностью сотрудников более 150 человек придется отчитываться о гендерном разрыве в оплате. Если он превышает 5% и не имеет объективного обоснования, компания обязана устранить это различие в течение полугода. Требования будут касаться не только окладов, но и бонусов, а также всей структуры оплаты труда.