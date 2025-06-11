Власти ЕС заставят латвийский бизнес и госуправление сделать прозрачной оплату труда. Что это значит?
Уже через год, 7 июня 2026 года, во всех странах Европейского Союза, включая Латвию, вступит в силу Директива о прозрачной оплате труда (EU Pay Transparency Directive 2023/970). Она устанавливает конкретные требования к работодателям с целью повышения прозрачности оплаты труда и сокращения гендерного разрыва в зарплатах.
"Директива станет важным стимулом для компаний пересмотреть и усовершенствовать свою политику оплаты, что для многих означает не только сложный сбор и анализ данных, но и значительные изменения в трудовой культуре и подходе к управлению", - сообщает Bite Latvija.
С 2027 года предприятиям с численностью сотрудников более 150 человек придется отчитываться о гендерном разрыве в оплате. Если он превышает 5% и не имеет объективного обоснования, компания обязана устранить это различие в течение полугода. Требования будут касаться не только окладов, но и бонусов, а также всей структуры оплаты труда.
В Латвии разница в зарплатах между мужчинами и женщинами постепенно сокращается — по данным Центрального статистического управления (CSP), в 2024 году она снизилась до 13,9% по сравнению с 16,4% в 2023 году.
Согласно данным CSP, в 2024 году гендерный разрыв в оплате труда в Латвии сильно различается по отраслям. Лишь в некоторых сферах — таких как недвижимость, государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование — разница составляет менее 5%. В то же время наибольший разрыв — 33,1% — зафиксирован в сфере искусства, развлечений и отдыха. В секторе информационных и коммуникационных технологий разница в оплате одна из самых высоких — 24,8%.
Впрочем, для зарплаты, скорее всего, самое важное не прозрачность, а ее размер. И с этим у нас не все хорошо. Население Латвии опять смотрит в сторону аэропорта - люди все больше недовольны своими зарплатами.