У вас не такая? IKEA отзывает опасную чеснокодавилку

Если покупатель не уверен, попадает ли их изделие под отзыв, они могут вернуть любой пресс для чеснока IKEA 365+ VÄRDEFULL черного цвета и получить полный возврат средств. Товар можно вернуть в любой IKEA, обменяв или получив полный возврат средств, для этого чек не нужен.