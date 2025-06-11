У вас не такая? IKEA отзывает опасную чеснокодавилку
IKEA отзывает чеснокодавилку IKEA 365+ VÄRDEFULL, черного цвета, сообщила в среду BNS пресс-служба торговой сети. Компания настоятельно рекомендует всем покупателям прекратить ее использование и обратиться в IKEA для обмена или полного возврата средств.
IKEA призывает всех владельцев чеснокодавилки IKEA 365+ VÄRDEFULL черного цвета, незамедлительно прекратить использование и связаться с IKEA для замены или полного возврата стоимости. "Приносим свои извинения за любые доставленные, в связи с этим неудобства",- указала торговая сеть.
Товары IKEA проходят тщательные проверки и соответствия всем необходимым требованиям на всех рынках, где представлена IKEA. Однако, ввиду ошибки при производстве, которая была обнаружена при внутренней проверке, выявлен риск отсоединения мелких деталей при использовании, поэтому было принято решение отозвать чеснокодавилку IKEA 365+ VÄRDEFULL черного цвета, с маркировкой 2411(YYWW) до 2522 (YYWW).
Отзыву подлежат товары со следующими номерами 201.521.58, 305.781.89, и 601.636.02.
Если покупатель не уверен, попадает ли их изделие под отзыв, они могут вернуть любой пресс для чеснока IKEA 365+ VÄRDEFULL черного цвета и получить полный возврат средств. Товар можно вернуть в любой IKEA, обменяв или получив полный возврат средств, для этого чек не нужен.