Договорились! В Рижской думе создана коалиция - кто в нее вошел?

Все потенциальные партнеры выразили готовность работать под руководством Клейнбергса. Соответственно, переговоры будут продолжены со всеми политическими силами вместе, с детальным обсуждением содержания работы и распределения обязанностей. "Мы успешно завершили первый раунд переговоров. Серьезных противоречий нет, и мы все готовы работать в одной команде. Конечно, еще есть вопросы, которые необходимо согласовать, но главное - избежать закулисных игр", - сказал Клейнбергс.