В Россию и Беларусь из Латвии все еще едут грузовики, но меньше

В Гребнево в этом году границу пересекали грузовые автомобили, зарегистрированные в Литве, Латвии, России, Казахстане и Польше, в Патерниеки - в Литве, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, а в Терехово - грузовые автомобили, зарегистрированные в Латвии, Литве, России, Узбекистане и Румынии. "По сути, большую часть общего потока составляют именно латвийские и литовские перевозчики", - отметил Белый. Можно сказать, что ситуация полностью под контролем, добавил он.