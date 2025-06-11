Ночной пожар в Domina Shopping: в ближайшие дни еще может ощущаться запах гари

Представители торгового центра Domina Shopping сообщили агентству LETA, что в результате происшествия никто не пострадал, а локализованный пожар не повлиял на работу других офисных и торговых помещений. Таким образом, в среду как сам торговый центр, так и офисные корпуса работают в обычном режиме.