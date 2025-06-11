Ночной пожар в Domina Shopping: в ближайшие дни еще может ощущаться запах гари
В Риге прошлой ночью загорелась мебель и товары в здании торгового центра Domina Shopping.
В 3:10 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу Иерикю, где на первом этаже шестиэтажного административного здания горели мебель и товары на площади 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали шесть автоцистерн и автолестница, сообщили в ГПСС.
В 5:35 пожарные ликвидировали этот пожар повышенной опасности и завершили работы на месте происшествия.
Представители торгового центра Domina Shopping сообщили агентству LETA, что в результате происшествия никто не пострадал, а локализованный пожар не повлиял на работу других офисных и торговых помещений. Таким образом, в среду как сам торговый центр, так и офисные корпуса работают в обычном режиме.
Технический директор Domina Shopping Эдгар Экис пояснил, что вероятной причиной возгорания стала неисправная электроустановка. "Помещения в здании уже максимально проветрены, однако в ближайшие дни в них еще может ощущаться запах гари", — отметил Экис.
Чтобы снизить дискомфорт для арендаторов офисов и посетителей торгового центра, будут установлены ионизационные установки для очистки воздуха.