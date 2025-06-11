В вооруженных силах Латвии создадут подразделение рейнджеров
В подразделении специального назначения Командования специальных операций Национальных вооруженных сил Латвии начато формирование нового подразделения — рейнджеров.
Рейнджеры — это специально отобранные и подготовленные военнослужащие, обученные тактике малых групп, специальной разведке и выполнению прямых боевых задач. Подразделение рейнджеров будет способно выполнять все основные задачи, предусмотренные для сил специальных операций НАТО: военная помощь, специальная разведка и прямые действия. Кроме того, рейнджеры смогут вести неконвенциональные боевые действия, поддерживать национальное движение сопротивления и применять нелинейные, асимметричные методы.
Также рейнджеры смогут поддерживать антитеррористические операции, тем самым укрепляя внутреннюю безопасность страны и способность оперативно реагировать на гибридные угрозы. Эта способность значительно усилит потенциал специальных операций в Национальных вооруженных силах.
Военнослужащий, выразивший желание стать рейнджером, после прохождения отбора и вступительных испытаний начинает первый этап подготовки, который длится шесть месяцев. После его завершения он получает квалификацию «рейнджер». Эта квалификация дает право занимать должность в подразделении рейнджеров и приступить к обучению по специальной тактике и специальности. После успешного окончания этой подготовки военнослужащий получает право участвовать в выполнении специальных операций.
Ранее мы сообщали о том, что министерство обороны Латвии просит выделить дополнительно 7,7 миллиона евро для приема на службу 500 новых военнослужащих уже с июля этого года — это необходимо для ускоренного укрепления обороноспособности страны в соответствии с целями НАТО.