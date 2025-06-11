В вооруженных силах Латвии создадут подразделение рейнджеров

Военнослужащий, выразивший желание стать рейнджером, после прохождения отбора и вступительных испытаний начинает первый этап подготовки, который длится шесть месяцев. После его завершения он получает квалификацию «рейнджер». Эта квалификация дает право занимать должность в подразделении рейнджеров и приступить к обучению по специальной тактике и специальности. После успешного окончания этой подготовки военнослужащий получает право участвовать в выполнении специальных операций.