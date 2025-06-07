Латвия увеличит численность армии: нужны миллионы из бюджета
Министерство обороны Латвии просит выделить дополнительно 7,7 миллиона евро для приема на службу 500 новых военнослужащих уже с июля этого года — это необходимо для ускоренного укрепления обороноспособности страны в соответствии с целями НАТО.
Согласно докладу, рассмотренному на заседании правительства в мае этого года, Минобороны подготовило проект приказа, которым предусмотрена поддержка увеличения численности военнослужащих на 500 человек с июля текущего года, чтобы обеспечить скорейшее укрепление обороноспособности в соответствии с целями потенциала НАТО.
500 дополнительных мест планируется распределить между механизированной бригадой сухопутных войск, экипажами боевых машин пехоты, подразделениями противовоздушной обороны и артиллерийскими подразделениями, а также выделить дополнительные кадетские места в Академии национальной обороны.
В целом в соответствии с планом развития Национальных вооруженных сил на 2025-2036 годы предусмотрено постепенное увеличение числа военнослужащих профессиональной службы до 8000 военнослужащих для обеспечения укрепления обороноспособности в соответствии с целями потенциала НАТО.
Чтобы обеспечить указанное, Минобороны просит поддержать увеличение апроприации на расходы Минобороны в 2025 году на 7 712 023 евро.