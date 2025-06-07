Латвия увеличит численность армии: нужны миллионы из бюджета

Согласно докладу, рассмотренному на заседании правительства в мае этого года, Минобороны подготовило проект приказа, которым предусмотрена поддержка увеличения численности военнослужащих на 500 человек с июля текущего года, чтобы обеспечить скорейшее укрепление обороноспособности в соответствии с целями потенциала НАТО.