Может, однажды выйдет? Дом Москвы снова выставят на аукцион
фото: LETA
Бывший Дом Москвы не могут продать уже почти год.
В Латвии

Может, однажды выйдет? Дом Москвы снова выставят на аукцион

Отдел новостей

LETA

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) уже четвертый аукцион подряд предлагает купить так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге со стартовой ценой в 2,142 миллиона евро.

Аукцион начнется в пятницу, 13 июня, и завершится 14 июля 2025 года в 13.00. Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Стартовая цена аукциона установлена в размере 2,142 миллиона евро, а ставка для участия в торгах - 10 000 евро.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на последующем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не подал заявки ни один претендент.

На аукционах, завершившихся 24 февраля 2025 года, 17 апреля 2025 года и 26 мая 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.

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