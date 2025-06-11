Латвиец дошутился: денежный перевод с пояснением "за волшебную ночь" привлек внимание налоговой - потребовали подробности
Один латвиец поделился в соцсетях историей, которая иллюстрирует, как невинные шутки в время банковских переводов могут неожиданно обернуться вниманием со стороны налоговых органов.
Мужчина рассказал, что имеет привычку писать в назначениях платежей юмористические комментарии. Среди его самых популярных фраз — «За волшебную ночь», «За землю на Луне», «За почку» и другие. По его словам, эти шутки никогда не имели ничего общего с реальными причинами переводов и были просто поводом для улыбки — как для него, так, возможно, и для получателя.
Однако одна из таких шуток неожиданно привлекла внимание Службы государственных доходов (VID). В письме, которое получила от ведомства женщина, которой он перевел деньги, ее просили разъяснить обстоятельства перевода в размере 50 евро, в назначении которого было указано «За волшебную ночь». Налоговая служба потребовала объяснить суть сделки, предоставить документы и сообщить о других возможных денежных операциях с этим человеком.
«Ну вот и сработала моя шутка», — иронично прокомментировал мужчина, отметив, что, скорее всего, таким образом поднял настроение сотрудницам СГД.
Это оказался не первый случай, когда его юмор стал причиной административного внимания. Ранее банк Citadele приостановил перевод на 10 евро из-за назначения со словом «Бригада». Мужчина пояснил, что это была оплата за DVD-диск с одноименным российским сериалом, найденным в Facebook. Из-за подозрительного содержания назначения платежа банку пришлось запрашивать разъяснения.
Мужчина добавил, что подобные письма получают и его друзья, с которыми он обменивался средствами. Несмотря на бюрократические неудобства, он не теряет чувства юмора и завершает свой рассказ пожеланием всем веселого дня.