Латвиец дошутился: денежный перевод с пояснением "за волшебную ночь" привлек внимание налоговой - потребовали подробности

Мужчина рассказал, что имеет привычку писать в назначениях платежей юмористические комментарии. Среди его самых популярных фраз — «За волшебную ночь», «За землю на Луне», «За почку» и другие. По его словам, эти шутки никогда не имели ничего общего с реальными причинами переводов и были просто поводом для улыбки — как для него, так, возможно, и для получателя.