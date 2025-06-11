Латвийские пенсионеры просят ввести предел платы за услуги фармацевта - для многих пожилых людей это вопрос выживания
Латвийское объединение сообществ сеньоров (LSKA) призывает Министерство здравоохранения в ближайшее время ввести верхний предел платы за услуги фармацевта, а также рассмотреть возможность предоставления пожилым людям дополнительных льгот при покупке медикаментов.
LSKA высоко оценивает проделанную работу министра здравоохранения Хосама Абу Мери, однако подчеркивает, что остаются невыполненные "домашние задания", которые необходимо срочно реализовать, отметила заместитель председателя правления LSKA Лилита Калная. Основной проблемой она назвала плату за обслуживание рецептов — 75 центов, из-за которой при наличии нескольких рецептов стоимость лекарств значительно возрастает.
LSKA отмечает, что если рецептов один или два, пациент действительно может не почувствовать эту "плату за обслуживание", как и финансово обеспеченные люди. Однако для многих пожилых людей даже сумма, уплаченная за обслуживание двух-трех рецептов, является достаточно ощутимой.
Для изменения ситуации объединение пенсионеров призывает ввести верхний предел платы за услуги фармацевта, независимо от количества обслуживаемых рецептов.
Другой проблемой в организации считают рост цен на относительно недорогие безрецептурные препараты. По мнению LSKA, необходимо пересмотреть доступность медикаментов для пожилых людей не только с физической, но и с финансовой точки зрения, поскольку многие пенсионеры просто не могут себе позволить жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. «Различные заболевания, включая хронические, чаще всего поражают именно пожилых людей, поэтому доступность медикаментов, расширение списка компенсируемых препаратов и цена лекарств для них — буквально вопрос выживания», — подчеркивает Калная.
Чтобы выяснить, как реформа в сфере лекарств повлияла на привычки пожилых людей в отношении приема медикаментов, LSKA в ближайшее время планирует провести опрос среди пенсионеров.