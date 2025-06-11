Латвийские пенсионеры просят ввести предел платы за услуги фармацевта - для многих пожилых людей это вопрос выживания

Другой проблемой в организации считают рост цен на относительно недорогие безрецептурные препараты. По мнению LSKA, необходимо пересмотреть доступность медикаментов для пожилых людей не только с физической, но и с финансовой точки зрения, поскольку многие пенсионеры просто не могут себе позволить жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. «Различные заболевания, включая хронические, чаще всего поражают именно пожилых людей, поэтому доступность медикаментов, расширение списка компенсируемых препаратов и цена лекарств для них — буквально вопрос выживания», — подчеркивает Калная.