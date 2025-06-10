Стало известно, кто займет кресло Шлесерса в Сейме
фото: LETA
Майя Арманева была следующей в списке кандидатов на выборах в 14-й Сейм от партии LPV.
В Латвии

Стало известно, кто займет кресло Шлесерса в Сейме

Отдел новостей

Otkrito.lv

После того как лидер партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнар Шлесерс был избран в Рижскую думу, его место в Сейме займет основательница Ассоциации блогеров и инфлюенсеров Майя Арманева.

Поскольку Майя Арманева также была избрана в Рижскую думу, но решила стать депутатом Сейма, то ее местом в Рижской думе от LPV воспользуется следующий в списке кандидат — Ринголд Балодис. В свою очередь, фракцию LPV в Сейме теперь возглавит депутат 14-го Сейма Линда Лиепиня.

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