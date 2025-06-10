Стало известно, кто займет кресло Шлесерса в Сейме

Поскольку Майя Арманева также была избрана в Рижскую думу, но решила стать депутатом Сейма, то ее местом в Рижской думе от LPV воспользуется следующий в списке кандидат — Ринголд Балодис. В свою очередь, фракцию LPV в Сейме теперь возглавит депутат 14-го Сейма Линда Лиепиня.