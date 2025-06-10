Прогноз по росту ВВП стал более пессимистичным по сравнению с ранее опубликованными оценками
Банк Латвии понизил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) на текущий год с ранее спрогнозированных 2,1% до 1,2%, заявил во вторник на организованной Банком Латвии дискуссии руководитель управления Банка Латвии по монетарной политике Улдис Руткасте.
Кроме того, Банк Латвии понизил прогноз роста ВВП на 2026 год с 3% до 2,8%, а прогноз роста экономики на 2027 год снижен с обозначенных в декабре прошлого года 3,3% до 3,2%.
В Банке Латвии отметили, что ожидание роста ВВП на 2025 год пессимистичнее, чем в ранее опубликованных прогнозах.
При этом в банке признали, что прогресс в реализации крупных инвестиционных проектов, увеличение расходов на оборону, а также снижение неопределенности в торговой политике будут способствовать экономической активности в последующие годы.
В Банке Латвии ожидают, что безработица в ближайшие годы сохранится приблизительно на уровне 7%, а средний рост зарплат прогнозируется умеренным.
"События во внешней среде и замедление роста народного хозяйства препятствуют ускорению улучшений на рынке труда, но в среднесрочной перспективе спрос на рабочую силу будет актуален, в том числе для реализации различных крупномасштабных проектов", - заявили в Банке Латвии.
Безработицу в этом году Банк Латвии прогнозирует на уровне 6,9% от общей численности экономически активного населения, в следующем году - 6,7%, а в 2027 году - 6,5% от численности экономически активного населения.
В Банке Латвии также упомянули, что росту зарплат в начале этого года мешают ограничения фонда зарплат в общественном секторе. Однако под влиянием негативных демографических изменений с уменьшением предложения рабочей силы рост зарплат в среднесрочной перспективе останется устойчивым - приблизительно на уровне 6%.
Рост номинальной брутто-зарплаты в этом году прогнозируется на уровне 6%, а в следующем и в 2027 году - 6,3%.