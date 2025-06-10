Студенты профучилищ будут получать больше денег за хорошую учебу, но есть одно но
Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством образования и науки поправки к правилам о стипендиях учащимся программ профессионального образования, которые уточняют условия их назначения и выплаты, в том числе выплаты повышенной стипендии студентам выпускного курса за высокие достижения и общественную активность.
Проект правил предусматривает уточнение норм, устанавливая, что учебные результаты, достигнутые в период назначения стипендии, являются важнейшим критерием для определения размера стипендии. Если учащийся в предыдущем календарном месяце неоправданно пропускал занятия или ему было вынесено письменное предупреждение или замечание руководителя образовательного учреждения, пересматривается назначенный размер стипендии до дня следующей ежемесячной выплаты стипендии. Такой подход, мотивирующий учащихся успешно учиться и посещать образовательное учреждение, поддержала Ассоциация профессионального образования, объединяющая 31 учреждение профессионального образования в Латвии.
В дальнейшем учреждения профессионального образования смогут также в последнем учебном месяце выпускного курса пересматривать и дополнительно увеличивать размер назначенной повышенной стипендии тем, кто в период назначения стипендии активно участвовал в общественной жизни образовательного учреждения или представлял Латвию в таких конкурсах профессионального мастерства и образовательных навыков, как SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills. В настоящее время у учебных заведений такой возможности не было.