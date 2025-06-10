Студенты профучилищ будут получать больше денег за хорошую учебу, но есть одно но

В дальнейшем учреждения профессионального образования смогут также в последнем учебном месяце выпускного курса пересматривать и дополнительно увеличивать размер назначенной повышенной стипендии тем, кто в период назначения стипендии активно участвовал в общественной жизни образовательного учреждения или представлял Латвию в таких конкурсах профессионального мастерства и образовательных навыков, как SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills. В настоящее время у учебных заведений такой возможности не было.