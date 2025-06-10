ВИДЕО: велосипедист повредил дорогой BMW и спокойно покинул место происшествия; полиция просит опознать

Государственная полиция призывает рассмотреть человека, видимого в видеоматериале, и если в вашем распоряжении есть любая информация, которая способствовала бы установлению его личности, просим проинформировать Государственную полицию, звоня в рабочие дни с 08:00 до 16:30 по телефонному номеру 63604761 или по телефонному номеру 112 в любое время. Также полиция призывает откликнуться самого молодого человека, видимого в видеоматериале.