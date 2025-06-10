Аварии и происшествия
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ВИДЕО: велосипедист повредил дорогой BMW и спокойно покинул место происшествия; полиция просит опознать
28 мая этого года в 15:36 в Вентспилсе, на улице Инжениеру, произошло дорожно-транспортное происшествие — неустановленный молодой человек управлял велосипедом и врезался в припаркованный у обочины автомобиль BMW, после чего покинул место происшествия.
Государственная полиция призывает рассмотреть человека, видимого в видеоматериале, и если в вашем распоряжении есть любая информация, которая способствовала бы установлению его личности, просим проинформировать Государственную полицию, звоня в рабочие дни с 08:00 до 16:30 по телефонному номеру 63604761 или по телефонному номеру 112 в любое время. Также полиция призывает откликнуться самого молодого человека, видимого в видеоматериале.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.