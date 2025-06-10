В одном из микрорайонов Риги скоро откроется pet-friendly ресторан популярной сети Ezītis miglā

Новое заведение популярной сети ресторанов обещает стать настоящим оазисом уюта и комфорта в городской суете. Создатели кафе продумали каждую деталь, чтобы гости чувствовали себя как дома. В меню будут горячие блюда, алкогольные и безалкогольные напитки.