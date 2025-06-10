Скоро в Риге станет на один Ezītis miglā больше.
В Латвии
Сегодня 00:27
В одном из микрорайонов Риги скоро откроется pet-friendly ресторан популярной сети Ezītis miglā
Совсем скоро в Риге - в районе Иманта - появится новое место для встреч и отдыха. По адресу Слокас 124, прямо напротив магазина Maxima XXX, откроет свои двери ресторан с названием Ezītis miglā ("Ежик в тумане").
Новое заведение популярной сети ресторанов обещает стать настоящим оазисом уюта и комфорта в городской суете. Создатели кафе продумали каждую деталь, чтобы гости чувствовали себя как дома. В меню будут горячие блюда, алкогольные и безалкогольные напитки.
Особенностью нового кафе станет его дружелюбное отношение к домашним животным. Pet-friendly формат означает, что посетители смогут приходить сюда вместе со своими пушистыми спутниками.
Кафе Ezītis miglā расположилось в удобном месте на улице Слокас, 124. Найти его будет легко - прямо напротив знакомого многим жителям Иманты и не только торгового центра Maxima XXX.
Точную дату открытия создатели кафе пока держат в секрете, но обещают, что это произойдет совсем скоро.