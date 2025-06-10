Стрельба в австрийской школе: как минимум 11 погибших
Во вторник в результате стрельбы в школе в городе Грац на юго-востоке Австрии погибли 11 человек, а нападавший покончил с собой, сообщают местные СМИ и власти.
В результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац погибли не менее 11 человек, сообщает газета Kronen Zeitung.
Корреспондент газеты поговорил с мужем учительницы, которая вместе с учениками заперлась в одном из классов. По его словам, они слышали несколько выстрелов. Kronen Zeitung пишет, что подозреваемый открыл стрельбу в двух классах, вскоре его нашли мертвым в одном из туалетов.
В полиции федеральной земли Штирия подтвердили, что в городе проводится спецоперация из-за сообщений о выстрелах в школе. На месте происшествия работает полиция и спецподразделение Cobra, здание обыскивают. В МВД Австрии сообщили, что есть несколько погибших, включая предполагаемого преступника. Предполагается, что он мог покончить с собой.
На месте происшествия находится полиция, в здании школы проходит обыск и эвакуация.