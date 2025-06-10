Стрельба в австрийской школе: как минимум 11 погибших

В полиции федеральной земли Штирия подтвердили, что в городе проводится спецоперация из-за сообщений о выстрелах в школе. На месте происшествия работает полиция и спецподразделение Cobra, здание обыскивают. В МВД Австрии сообщили, что есть несколько погибших, включая предполагаемого преступника. Предполагается, что он мог покончить с собой.