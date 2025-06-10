"Это спасло мне жизнь": первый ребенок в Латвии с пересаженным сердцем призывает задуматься о донорстве органов
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Алисе Муйжниеце - первый ребенок в Латвии, которому пересадили донорское сердце.
В Латвии

"Это спасло мне жизнь": первый ребенок в Латвии с пересаженным сердцем призывает задуматься о донорстве органов

Отдел новостей

Jauns.lv

Алисе Муйжниеце - первый ребенок в Латвии, которому пересадили сердце. Она очень высоко ценит этот второй шанс на жизнь и предлагает всем подумать о непростой теме - донорстве органов.

«Об этом нужно говорить, это очень важно для людей. Это спасло и мою жизнь. И я очень, очень ценю и использую этот второй шанс», — сказала Алисе в интервью Латвийскому телевидению. Она занимается конным спортом, участвует в соревнованиях и готовится к Олимпиаде.

Отметку о согласии или отказе от донорства после смерти можно сделать в системе E-veselība. При этом в Латвии только 1% населения выразили свое мнение о донорстве органов после смерти — либо запрещая, либо разрешая это.

Чтобы побудить общество задуматься об этом, Клиническая университетская больница имени П. Страдиня организовала конкурс плакатов. Оценить работы можно будет как в интернете, так и на Конгрессе врачей Латвии. Цель конкурса «Искусство спасать жизни» — побудить общество задуматься о важности донорства органов, предложив выразить это важное послание художественным способом — через плакаты и слоганы, которые вызывают эмоции, стимулируют диалог и наводят на размышления. Победители получат подарочные сертификаты на платные медицинские услуги больницы.

Темы

Клиническая университетская больница им. Страдиня ЛатвияРигаe-veselība

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