"Это спасло мне жизнь": первый ребенок в Латвии с пересаженным сердцем призывает задуматься о донорстве органов
Алисе Муйжниеце - первый ребенок в Латвии, которому пересадили сердце. Она очень высоко ценит этот второй шанс на жизнь и предлагает всем подумать о непростой теме - донорстве органов.
«Об этом нужно говорить, это очень важно для людей. Это спасло и мою жизнь. И я очень, очень ценю и использую этот второй шанс», — сказала Алисе в интервью Латвийскому телевидению. Она занимается конным спортом, участвует в соревнованиях и готовится к Олимпиаде.
Отметку о согласии или отказе от донорства после смерти можно сделать в системе E-veselība. При этом в Латвии только 1% населения выразили свое мнение о донорстве органов после смерти — либо запрещая, либо разрешая это.
Latvijā tikai 1% iedzīvotāju paudis savu nostāju par orgānu ziedošanu pēc nāves – to liedzot vai atļaujot. Lai aicinātu sabiedrību par to aizdomāties, Stradiņa slimnīca rīko plakātu konkursu. 🎨Viedokli par darbiem ikviens varēs paust gan internetā, gan Latvijas Ārstu kongresā. pic.twitter.com/ZBfIM5iZmt— Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (@Stradina_slimn) June 10, 2025
Чтобы побудить общество задуматься об этом, Клиническая университетская больница имени П. Страдиня организовала конкурс плакатов. Оценить работы можно будет как в интернете, так и на Конгрессе врачей Латвии. Цель конкурса «Искусство спасать жизни» — побудить общество задуматься о важности донорства органов, предложив выразить это важное послание художественным способом — через плакаты и слоганы, которые вызывают эмоции, стимулируют диалог и наводят на размышления. Победители получат подарочные сертификаты на платные медицинские услуги больницы.