"Это спасло мне жизнь": первый ребенок в Латвии с пересаженным сердцем призывает задуматься о донорстве органов

«Об этом нужно говорить, это очень важно для людей. Это спасло и мою жизнь. И я очень, очень ценю и использую этот второй шанс», — сказала Алисе в интервью Латвийскому телевидению. Она занимается конным спортом, участвует в соревнованиях и готовится к Олимпиаде.