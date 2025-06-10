Русскому театру Эстонии сокращают финансирование и меняют название

Кроме того, по словам председателя совета театра Маргуса Алликмаа, Министерство культуры Эстонии приняло решение сократить в следующем году государственное финансирование театра на 15 процентов. Бюджет театра на этот год составляет 4,8 млн евро, из которых 2,5 млн евро — государственная субсидия на частичное покрытие расходов на заработную плату. Сокращение госфинансирования на 15 процентов, или на 386 313 евро в год, — существенная сумма, которая отразится на повседневной деятельности театра. По словам художественного руководителя театра Дмитрия Петренко, театру нужно время, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам. «Мы стараемся сохранить все премьеры следующего сезона. Однако могут потребоваться изменения в труппе — пока еще рано говорить о том, как именно сокращение бюджета повлияет на наш репертуарный выбор», — сказал Петренко.