Русскому театру Эстонии сокращают финансирование и меняют название
На состоявшемся 9 июня заседании совета Русского театра Эстонии принято решение о переименовании театра. Начиная с театрального сезона 2025/2026, театр официально будет носить название Театр Сюдалинна. При этом государство в следующем году сократит его финансовую поддержку на 15%
Театр Сюдалинна – это профессиональный репертуарный театр Эстонии. Его единственной особенностью по сравнению с другими государственными театрами является то, что он работает на русском языке. Театр продолжит свою деятельность в прежнем здании в Таллине по адресу площадь Вабадузе, 5, и представит зрителям в новом сезоне ранее запланированный репертуар. Спектакли будут играться на русском языке с синхронным переводом на эстонский.
Театр стремится быть равноправным участником театральной жизни Эстонии. Обновленный Театр Сюдалинна четко обозначил свою цель стать частью театральной системы и культуры Эстонии и расширить свою аудиторию, в том числе за пределами русскоязычной общины.
«Театр Сюдалинна стремится быть полноправным игроком на театральной сцене Эстонии. Театр должен больше соотноситься с формами, репертуаром и подходами других театров страны. Театр не может существовать в культурном и политическом вакууме или формировать некий анклав. Театр – это неотъемлемая часть культурного пространства Эстонии»,- отметил художественный руководитель театра Дмитрий Петренко.
Сюдалинн (эст. Südalinn — «Сердце города») — это название микрорайона в районе Кесклинн города Таллина, в котором расположен театр. «Смена названия — это практичное и обдуманное решение, которое способствует устойчивому развитию театра»,- подчеркнула директор театра Анне-Лии Пяйв.
Кроме того, по словам председателя совета театра Маргуса Алликмаа, Министерство культуры Эстонии приняло решение сократить в следующем году государственное финансирование театра на 15 процентов. Бюджет театра на этот год составляет 4,8 млн евро, из которых 2,5 млн евро — государственная субсидия на частичное покрытие расходов на заработную плату. Сокращение госфинансирования на 15 процентов, или на 386 313 евро в год, — существенная сумма, которая отразится на повседневной деятельности театра. По словам художественного руководителя театра Дмитрия Петренко, театру нужно время, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам. «Мы стараемся сохранить все премьеры следующего сезона. Однако могут потребоваться изменения в труппе — пока еще рано говорить о том, как именно сокращение бюджета повлияет на наш репертуарный выбор», — сказал Петренко.