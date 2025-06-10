Янис Йензис после трагического удара судьбы уже пытается улыбаться

Понятно, что Янис Йензис не может позволить себе бесконечно предаваться скорби — ведь его главная радость и сокровище, дочь Анна, которой всего десять лет, теперь осталась только с отцом. На вопрос журнала Kas Jauns о том, как он сейчас себя чувствует и справляется с новой жизненной ситуацией, Йензис признался, что пока не готов говорить ни о своих чувствах, ни об обстоятельствах, ни о планах на будущее. Он выразил благодарность всем, кто переживает и сочувствует, и добавил: жизнь должна продолжаться.