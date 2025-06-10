Янис Йензис после трагического удара судьбы уже пытается улыбаться
Президент Латвийской ассоциации рестораторов Янис Йензис на прошлой неделе обрадовал многих своим появлением на мероприятии в одном из супермаркетов - это был его первый выход в свет после недавней утраты своей спутницы жизни.
С того дня, как в церкви Торнякалнс состоялось прощание с его возлюбленной и матерью его дочери, врачом Илзе Айзсилниеце, прошло чуть больше 20 дней. Семейный врач, гомеопат, президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце ушла из жизни 11 мая этого года после тяжелой болезни.
На мероприятии Янис Йензис появился в светло-голубом костюме и выглядел довольно жизнерадостным. Он с интересом пробовал угощения и напитки в отделе деликатесов, охотно общался с коллегами и знакомыми.
Понятно, что Янис Йензис не может позволить себе бесконечно предаваться скорби — ведь его главная радость и сокровище, дочь Анна, которой всего десять лет, теперь осталась только с отцом. На вопрос журнала Kas Jauns о том, как он сейчас себя чувствует и справляется с новой жизненной ситуацией, Йензис признался, что пока не готов говорить ни о своих чувствах, ни об обстоятельствах, ни о планах на будущее. Он выразил благодарность всем, кто переживает и сочувствует, и добавил: жизнь должна продолжаться.