Латвия и еще 12 стран призывают Европу принять меры против навигационных помех

Как сообщало агентство BNS, в конце февраля советник президента Литвы по национальной безопасности Марюус Чеснулявичюс заявил, что сбои в работе GPS-сигнала, осложнившие полеты самолетов в последние месяцы, связаны с действиями России по защите от ответных ударов Украины по объектам на территории России, а не направлены конкретно против Литвы. По данным предприятия Oro navigacija, в январе было зафиксировано до 400 сообщений о сбоях в работе GPS-связи — это в десять раз больше, чем в первом месяце 2024 года, тогда как в марте их было зафиксировано меньше.