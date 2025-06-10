Сегодня, 10 июня, около 9:00 в Риге, на улице Таллиннас, автомобиль Škoda съехал с проезжей части и перевернулся.

На улице Таллинас в Риге перевернулась машина

Сегодня, 10 июня, около 9:00 в Риге, на улице Таллинас, автомобиль Škoda съехал с проезжей части и перевернулся.

Аварии и происшествия

ФОТО: на улице Таллинас в Риге перевернулась машина - водитель доставлена в больницу

Отдел новостей

Otkrito.lv

Сегодня, 10 июня, около 9:00 в Риге, на улице Таллинас, автомобиль Škoda съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, которая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Государственная полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Согласно первоначальной информации, есть вероятность, что за рулем находилась пожилая женщина.

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