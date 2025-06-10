На улице Таллинас в Риге перевернулась машина
Сегодня, 10 июня, около 9:00 в Риге, на улице Таллинас, автомобиль Škoda съехал с проезжей части и перевернулся.
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ФОТО: на улице Таллинас в Риге перевернулась машина - водитель доставлена в больницу
Сегодня, 10 июня, около 9:00 в Риге, на улице Таллинас, автомобиль Škoda съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, которая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию.
Государственная полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Согласно первоначальной информации, есть вероятность, что за рулем находилась пожилая женщина.