После попытки повторить тренд из TikTok погибла 19-летняя девушка; мать в слезах предупреждает других родителей
фото: Скриншот видео
Органы девушки были переданы для трансплантации и спасли жизни шести человек.
Реально & Невероятно

После попытки повторить тренд из TikTok погибла 19-летняя девушка; мать в слезах предупреждает других родителей

Отдел новостей

Jauns.lv

Очередное безумие в социальных сетях в США закончилось трагедией — погибла 19-летняя девушка из Аризоны по имени Ренна О'Рурк. Она скончалась после участия в опасном тренде TikTok под названием Dusting, сообщает издание People.

Ренна была молодой, энергичной девушкой, мечтавшей о славе. В итоге ей это удалось, но совсем не так, как надеялись она и ее семья. Ренна стала жертвой популярного в интернете тренда Dusting или Chroming — вдыхания аэрозольных средств бытовой химии (например, спреев для очистки клавиатур и прочей электроники). Такая практика крайне опасна: ради кратковременного кайфа человек рискует получить серьезные, зачастую смертельные, повреждения здоровья.

Ренна и ее парень заказали очиститель, и сразу после его вдыхания девушка потеряла сознание и была доставлена в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

У Ренны была зафиксирована смерть мозга, и она умерла 1 июня. В медицинском заключении причиной смерти назван "синдром внезапной смерти при ингаляции", вызванный остановкой сердца из-за токсического воздействия. Родители девушки находятся в отчаянии: «Мы не рожаем детей, чтобы потом хоронить их».

Отец Ренны сказал журналу People: «Она всегда говорила, что станет знаменитой. Так и вышло, но совсем не так, как мы все надеялись». Мать, Дана, добавила, что подобные аэрозоли особенно опасны для подростков: они дешевые, не имеют запаха и не выявляются при стандартных тестах на наркотики, которые могут проводить родители. «Не доверяйте только словам своих детей. Осматривайте их комнаты. Относитесь к этому серьезно — это может спасти им жизнь», — призывает Дана.

Отец погибшей собрал более $10 тыс. на платформе GoFundMe, отметив, что средства пойдут как на оплату похорон, так и медийную кампанию против дастинга и хаффинга. Семья также сообщила, что не пострадавшие органы девушки были переданы для трансплантации и спасли жизни шести человек.

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