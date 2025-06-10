После попытки повторить тренд из TikTok погибла 19-летняя девушка; мать в слезах предупреждает других родителей
Очередное безумие в социальных сетях в США закончилось трагедией — погибла 19-летняя девушка из Аризоны по имени Ренна О'Рурк. Она скончалась после участия в опасном тренде TikTok под названием Dusting, сообщает издание People.
Ренна была молодой, энергичной девушкой, мечтавшей о славе. В итоге ей это удалось, но совсем не так, как надеялись она и ее семья. Ренна стала жертвой популярного в интернете тренда Dusting или Chroming — вдыхания аэрозольных средств бытовой химии (например, спреев для очистки клавиатур и прочей электроники). Такая практика крайне опасна: ради кратковременного кайфа человек рискует получить серьезные, зачастую смертельные, повреждения здоровья.
Ренна и ее парень заказали очиститель, и сразу после его вдыхания девушка потеряла сознание и была доставлена в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
У Ренны была зафиксирована смерть мозга, и она умерла 1 июня. В медицинском заключении причиной смерти назван "синдром внезапной смерти при ингаляции", вызванный остановкой сердца из-за токсического воздействия. Родители девушки находятся в отчаянии: «Мы не рожаем детей, чтобы потом хоронить их».
🧵 "The Viral High That Killed Her: How a 19-Year-Old Arizona Girl Became the Face of a Deadly Social Media Trend"— Satyaagrah (@satyaagrahindia) June 7, 2025
1️⃣ Renna O’Rourke was just 19, full of dreams and desperate to go viral—but her story took a devastating turn after attempting a social media challenge gone… pic.twitter.com/ukXAA3Ulne
Отец Ренны сказал журналу People: «Она всегда говорила, что станет знаменитой. Так и вышло, но совсем не так, как мы все надеялись». Мать, Дана, добавила, что подобные аэрозоли особенно опасны для подростков: они дешевые, не имеют запаха и не выявляются при стандартных тестах на наркотики, которые могут проводить родители. «Не доверяйте только словам своих детей. Осматривайте их комнаты. Относитесь к этому серьезно — это может спасти им жизнь», — призывает Дана.
Отец погибшей собрал более $10 тыс. на платформе GoFundMe, отметив, что средства пойдут как на оплату похорон, так и медийную кампанию против дастинга и хаффинга. Семья также сообщила, что не пострадавшие органы девушки были переданы для трансплантации и спасли жизни шести человек.