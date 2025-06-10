После попытки повторить тренд из TikTok погибла 19-летняя девушка; мать в слезах предупреждает других родителей

Отец Ренны сказал журналу People: «Она всегда говорила, что станет знаменитой. Так и вышло, но совсем не так, как мы все надеялись». Мать, Дана, добавила, что подобные аэрозоли особенно опасны для подростков: они дешевые, не имеют запаха и не выявляются при стандартных тестах на наркотики, которые могут проводить родители. «Не доверяйте только словам своих детей. Осматривайте их комнаты. Относитесь к этому серьезно — это может спасти им жизнь», — призывает Дана.