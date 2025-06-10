Налоговая нагрузка растет: в Латвии все больше предприятий платят свыше 100 000 евро

Больше всего среди всех налогоплательщиков в прошлом году было предприятий (44 033), которые заплатили от 1 цента до 5000 евро: из них 39 899 - с 100%-но латвийским капиталом, а 3195 - с 100%-но иностранным капиталом. Вторая по численности группа - предприятия, заплатившие от 5000 до 49 999,99 евро налогов: 30 922 предприятия с полностью местным капиталом и 2344 с иностранным капиталом. Значительно меньше было предприятий, заплативших налогов на 50 000 евро и больше. И это логично, поскольку большинство предприятий в Латвии относительно невелики, с небольшим числом работников, а значит и годовой объем уплаченных налогов у них небольшой. Тем не менее радует факт роста числа предприятий, которые платят больше налогов. Так, число предприятий с 100%-но латвийским капиталом, заплативших за год от 50 000 до 100 000 евро, выросло более чем на 10%. Также увеличилось количество предприятий, перечисливших в бюджет от 100 000 до 500 000 евро налогов. При этом позитивная динамика особенно заметна по сравнению с 2021 годом.