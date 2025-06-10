"Врет мой братишка": пьяный водитель устроил аварию под Улброкой, а брату пытался рассказать совсем другую историю
В понедельник утром недалеко от Улброки произошла авария, виновником которой стал водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он повредил несколько автомобилей и на короткое время парализовал интенсивное утреннее движение. Понимая, что его ждет серьезное наказание, водитель попытался незаметно скрыться с места происшествия, однако этот план был быстро сорван сотрудниками правоохранительных органов.
В момент столкновения автомобиль марки Volkswagen Passat внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший навстречу фургон. Возможно, водитель хотел объехать пробку, но, вероятнее всего, причиной стало его мутное сознание, вызванное употреблением алкоголя.
«Он просто выехал навстречу. И все. Столкновение произошло прямо на мосту. Я подошел к нему и спросил: все ли нормально, живой или не живой», — рассказал водитель фургона Виталий.
Сразу после происшествия водитель Volkswagen попытался покинуть место аварии. Это заметил очевидец, который сразу же сообщил о случившемся в муниципальную полицию.
После проведенных проверок выяснилось, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,16 промилле. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На месте инцидента съемочная группа передачи «Degpunktā» встретила брата водителя — Артура, который прибыл, чтобы оценить нанесенный ущерб. Водитель сообщил Артуру совсем другую версию причин аварии. «Мой брат ехал, в него врезались. Он был за рулем, трезвый, все нормально. Я пьян, я отдыхаю, но брат мой, москаль, он был трезвый», — заявил Артур. Однако вскоре он сам осознал настоящие обстоятельства случившегося: «То, что он мне сказал, будто ему подрезали дорогу — врет, врет мой братишка».
Содержимое разбитого автомобиля оказалось весьма своеобразным: внутри лежали бейсбольная бита, боксерские перчатки, а в багажнике — рассыпанные монеты в иностранной валюте. В машине также находились бутылки с алкогольными напитками. Одну из них Артур решил забрать себе «на память»: «Вот эта — отличная. В магазине такая стоит 30 или 40 евро. Очень хорошая».
Поврежденный автомобиль, скорее всего, отправится в пункт приема металлолома, поскольку его ремонт окажется слишком дорогим, чтобы вернуть машину в нормальное состояние.