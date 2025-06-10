"Врет мой братишка": пьяный водитель устроил аварию под Улброкой, а брату пытался рассказать совсем другую историю

На месте инцидента съемочная группа передачи «Degpunktā» встретила брата водителя — Артура, который прибыл, чтобы оценить нанесенный ущерб. Водитель сообщил Артуру совсем другую версию причин аварии. «Мой брат ехал, в него врезались. Он был за рулем, трезвый, все нормально. Я пьян, я отдыхаю, но брат мой, москаль, он был трезвый», — заявил Артур. Однако вскоре он сам осознал настоящие обстоятельства случившегося: «То, что он мне сказал, будто ему подрезали дорогу — врет, врет мой братишка».