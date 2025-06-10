В Риге внезапно вспыхнул холодильник — хозяин выскочил на улицу, не успев надеть обувь..
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Сегодня 08:19
Стремительный пожар в Имантe - в квартире внезапно загорелся холодильник
Утром в одном из домов рижского района Имантa вспыхнул пожар — в квартире на первом этаже внезапно загорелся холодильник. Огонь быстро охватил кухню и распространился на другие электроприборы, оставив после себя выгоревшее жилье и густой запах гари, который почувствовали многие соседи.
Хозяин квартиры успел выбежать на улицу буквально босиком, спасая свою жизнь. Один из окон на первом этаже сейчас заколочен досками, а на фасаде и в самой квартире видны следы копоти, сообщает «Degpunktā».
«Он успел выпрыгнуть из квартиры, сам вызвал пожарных. Квартира выгорела полностью», — рассказала Моника, живущая этажом выше.
Пожар начался рано утром, когда большинство жильцов пятиэтажного дома еще спали и даже не знали, что на дворе уже работают спасатели. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировался один человек, еще троим помогли выбраться спасатели.
В Иманте вспыхнул пожар из-за холодильника.