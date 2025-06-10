Стремительный пожар в Имантe - в квартире внезапно загорелся холодильник

Пожар начался рано утром, когда большинство жильцов пятиэтажного дома еще спали и даже не знали, что на дворе уже работают спасатели. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировался один человек, еще троим помогли выбраться спасатели.