"Потерял мое доверие": из-за проблем на выборах министр отстранила от должности главу Госагентства цифрового развития
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня в понедельник подписала приказ об отстранении от должности директора Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренса Лиопса до окончания проверки деятельности и ответственности агентства и других вовлеченных сторон в связи с проведением выборов самоуправлений.
"Наблюдавшиеся в ночь выборов проблемы в процессе подсчета голосов неприемлемы. Выслушав разъяснения ГАЦР в связи со сложившейся ситуацией, я не получила уверенности в том, что агентство сделало все возможное, чтобы не допустить такого исхода, таким образом, глава ГАЦР потерял мое доверие. При этом я считаю, что ответственность должна взять на себя и Центральная избирательная комиссия, которая является избранным Сеймом органом", - отметила Берзиня.
Исполняющим обязанности руководителя ГАЦР будет назначен госсекретарь МУУРР Эдвин Балшевиц.
Министр отстранила директора ГАЦР на основании статьи 39 закона о государственной гражданской службе. Приказ вступил в силу в момент его подписания.
При этом сотрудники ГАЦР в открытом письме выразили поддержку директору учреждения Лиопсу и призвали не допустить его отстранения от должности, сообщили агентству LETA в ГАЦР.