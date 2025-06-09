"Потерял мое доверие": из-за проблем на выборах министр отстранила от должности главу Госагентства цифрового развития

"Наблюдавшиеся в ночь выборов проблемы в процессе подсчета голосов неприемлемы. Выслушав разъяснения ГАЦР в связи со сложившейся ситуацией, я не получила уверенности в том, что агентство сделало все возможное, чтобы не допустить такого исхода, таким образом, глава ГАЦР потерял мое доверие. При этом я считаю, что ответственность должна взять на себя и Центральная избирательная комиссия, которая является избранным Сеймом органом", - отметила Берзиня.