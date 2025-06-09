Политический расклад в Риге: названы партии-фавориты каждого из микрорайонов столицы

Как сообщалось, на выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила ЛПМ - 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе. За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест. Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).