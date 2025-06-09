За работу ночью - доплата: Рига обещает компенсации работникам избирательных участков

Как сообщалось, избирательный процесс сопровождался техническими проблемами и в ночь после выборов было решено проводить подсчет голосов вручную. Изначально Центральная избирательная комиссия решила, что все голоса на выборах самоуправлений должны быть подсчитаны к 13 часам воскресенья, затем этот срок был продлен до 16 часов, а затем - до 19.