Творческий лагерь Театра Чехова ArtMind объединил представителей театральных профессий из Латвии и Эстонии

Благодаря успешному сотрудничеству с Русским театром Эстонии (Vene Teater) лагерь ArtMind прошлым летом был организован в первый раз, а в июне этого года – во второй, теперь – на прекрасном эстонском острове Сааремаа, на берегу моря. Люди театра из Риги и Таллина в течение нескольких дней вместе работают, делятся опытом, изучают новые техники и, что самое главное, вдохновляют друг друга.