Вот вам и равноправие: лишь в трех самоуправлениях Латвии большинство депутатов - женщины
В городскую думу Лиепаи были избраны исключительно мужчины, а во многих других самоуправлениях женщины — в абсолютном меньшинстве. Есть лишь несколько исключений.
В Вентспилсской городской думе из 13 депутатов — только одна женщина. То же самое в Марупском и Айзкраукльском крае (но удельный вес женщин здесь меньше: в первом самоуправлении 19 депутатов, во втором — 15). По две женщины прошли в думу Мадонского края (всего здесь 19 депутатов), в Елгаве (всего 15 депутатов) и в Гулбенском крае (15), сообщает LSM+.
По три женщины избраны в думы Валмиерского края (всего в ней 19 мест), а также в Краславского, Вентспилсского, Аугшдаугавского, Смилтенского, Алуксненского, Лимбажского и Саулкрастского краев (в каждом — по 15 мест). Т.е. здесь удельный вес женщин — всего 20%.
В Южнокурземском, Цесисском и Талсинском краях — по 4-5 женщин, в Огрском, где заседать будут 23 депутата, — шесть.
Из всех самоуправлений только в трех женщины оказались в большинстве: в Валкском и Кулдигском краях и в Даугавпилсе.
Примерно в равной степени мужчины и женщины представлены в самоуправлениях Адажского, Кекавского и Елгавского краев, в остальных доминируют мужчины. Это касается и Риги, где их доля — более 70%.