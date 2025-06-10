Вот вам и равноправие: лишь в трех самоуправлениях Латвии большинство депутатов - женщины

В Вентспилсской городской думе из 13 депутатов — только одна женщина. То же самое в Марупском и Айзкраукльском крае (но удельный вес женщин здесь меньше: в первом самоуправлении 19 депутатов, во втором — 15). По две женщины прошли в думу Мадонского края (всего здесь 19 депутатов), в Елгаве (всего 15 депутатов) и в Гулбенском крае (15), сообщает LSM+.