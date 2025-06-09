Гостевые дома в Латвии терроризирует англоязычная группа мошенников на кемпере
Предпринимательница Линда Мурниеце бьет тревогу: в Латвии орудует группа мошенников, которая арендует кемпинги и гостевые дома, громит имущество и исчезает, не заплатив ни цента. Как утверждает Мурниеце, жертвами уже стали несколько бизнесменов, в том числе ее сосед в Вецпиебалге.
Сценарий всегда один и тот же. Люди, говорящие по-английски, по телефону бронируют кемпинг на неделю и дополнительно просят комнату на одну ночь, якобы, чтобы воспользоваться душем и туалетом. Говорят, что пробудут неделю и оплатят все при выезде. Казалось бы, обычные туристы. Но все оказывается не так просто.
По словам Мурниеце, "гости" ведут себя агрессивно, громко, игнорируют правила, заезжают на автомобилях туда, где это запрещено, и начинают использовать все удобства — душ, стиральную машину, электропитание. Один из соседей, почуяв неладное, начал снимать их на видео. Это, видимо, и спугнуло мошенников — они поспешно уехали, не расплатившись, оставив после себя развороченную поляну, горы мусора и похитив электрический кабель. Вероятно, планировали украсть больше, так как успели осмотреть и сам гостевой дом.
После публикации предупреждения в Facebook Линда получила множество откликов от других пострадавших. Люди делились аналогичными историями: кто-то недополучил оплату, у кого-то украли вещи, у других выманили деньги, пообещав услуги, которые не оказались выполнены. Все указывает на слаженную преступную схему.
Марите сообщает, что в воскресенье днем группу видели на автозаправке Circle K в Валмиере. А Янис отмечает, что этих людей заметили в тот же день около 15:30 в Риге. Тем временем Кристине и Арвис рассказывают, что у них также был опыт общения с этими недобросовестными людьми, показанными на видео. Полиция уже получила несколько заявлений — в том числе в Цесисе и Сигулде. Мурниеце надеется, что правоохранители сопоставят эпизоды и найдут виновных.