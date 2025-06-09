Гостевые дома в Латвии терроризирует англоязычная группа мошенников на кемпере

Марите сообщает, что в воскресенье днем группу видели на автозаправке Circle K в Валмиере. А Янис отмечает, что этих людей заметили в тот же день около 15:30 в Риге. Тем временем Кристине и Арвис рассказывают, что у них также был опыт общения с этими недобросовестными людьми, показанными на видео. Полиция уже получила несколько заявлений — в том числе в Цесисе и Сигулде. Мурниеце надеется, что правоохранители сопоставят эпизоды и найдут виновных.