Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными
Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Об этом сообщили Минобороны РФ и президент Украины Владимир Зеленский.
В российском ведомстве сообщили, что Киев передал Москве первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. «Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.
Зеленский отметил, что начавшийся сегодня обмен продлится еще несколько дней и будет проходить в несколько этапов. «Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет», — добавил президент Украины.
Ни российская, ни украинская стороны не уточнили, сколько человек участвовали в сегодняшнем обмене.
Россия и Украина договорились о новом обмене всех тяжелораненых военнопленных и заключенных в возрасте до 25 лет, а также о передаче тел погибших военнослужащих в формате «6000 на 6000» в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня.