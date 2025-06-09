Rail Baltica у аэропорта будет проходить на высоте 4-этажного дома. С 9 июня там изменена организация движения
В связи с продолжающимся строительством станции и железнодорожного пути Rail Baltica у аэропорта Риги, с 9 июня в нескольких местах постепенно будет изменена организация движения. Изменения, связанные с монтажом стальных пролетных конструкций железнодорожного виадука, затронут как дорогу к аэропорту, так и доступ к автостоянкам P3 и P4.
Первые изменения водители заметят уже с 9 июня на подъезде к аэропорту Риги. На участке подъездной дороги непосредственно перед аэропортом движение будет перенаправлено на улицу Торня до улицы Музею. Указанная схема движения будет действовать до середины июля и значительно не повлияет на время в пути.
С середины июля движение по подъездной дороге к аэропорту будет восстановлено, однако количество полос будет сокращено с двух до одной. Эти изменения будут действовать до сентября и также не окажут существенного влияния на продолжительность поездки.
Кроме того, с середины июля до осени незначительные изменения затронут улицу Дзирниеку в направлении центра деловой авиации FBO Riga. На перекрестке у бетонного завода Schwenk движение будет перенаправлено по новому объездному пути.
Позже летом, примерно в середине июля, поэтапно будут закрыты участки улиц Торня и Пилоту. Это временно изменит доступ к общественным парковкам P3 и P4, при этом движение будет перенаправлено по улицам Зиемелю и Музею.
Объединение строителей B.S.L. Infra призывает водителей и пешеходов в период строительных работ проявлять понимание и внимательно следить за размещенными дорожными знаками и указателями.
Изменения связаны с важным этапом строительства железнодорожного пути – опоры виадука будут соединены между собой 3-метровыми устойчивыми к коррозии стальными балками, при этом в районе аэропорта рельсы поднимутся на 13 метров над землей.