У мужчины украли плюшевого медвежонка, подаренного мамой, - он обещает 1000 евро за его возвращение
Во время визита в Берлин у одного мужчины украли плюшевого медвежонка, за нахождение которого он готов заплатить вознаграждение в размере 1000 евро, сообщает издание Tagesschau.
Галерист из Билефельда разместил по всей столице Германии плакаты с просьбой помочь найти украденную игрушку — объявления переведены на английский, польский, румынский и болгарский языки.
45-летний мужчина получил медвежонка в подарок от своей матери, которая уже умерла. «Это мой талисман, он был со мной 30 лет. Его подарила мне мама, которая трагически погибла», — рассказал он агентству DPA.
Потеря стала для мужчины особенно тяжелой. «Для меня это нечто незаменимое. Мы отчаянно ищем его по всему Берлину — даже в самых невероятных местах, на которые нам указывали люди, но пока безуспешно».
Мужчину и его супругу обокрали 3 июня в баре на бульваре Унтер-ден-Линден. Пара особо не переживает из-за украденных банковских карт или документов, так как все это можно восстановить, но вот двенадцатисантиметрового медвежонка в желтом комбинезоне — нет. «Он сопровождает меня в поездках, в проектах — всегда рядом. Когда теряешь что-то настолько важное, словно теряешь внутреннее равновесие», — говорит он.
„Vermisst!“: In #Berlin läuft 1 breit angelegte Suchaktion nach 1 abgeliebten, kleinen Teddybären. 1.000 Euro Finderlohn sind auf Steckbriefen in der Hauptstadt ausgesetzt, „wenn das Bärchen unversehrt zu uns zurückkehrt“.[...] #Teddy #Teddybär #Vermisst🐻https://t.co/uh4mPpG1gr— TheMissSzilla (@sowi74484) June 7, 2025
Именно поэтому мужчина не прекращает поиски: «Мы решили предложить очень большое вознаграждение — 1000 евро, и распространили информацию на разных языках». Объявление также опубликовано в соцсетях.