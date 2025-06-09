У мужчины украли плюшевого медвежонка, подаренного мамой, - он обещает 1000 евро за его возвращение

Мужчину и его супругу обокрали 3 июня в баре на бульваре Унтер-ден-Линден. Пара особо не переживает из-за украденных банковских карт или документов, так как все это можно восстановить, но вот двенадцатисантиметрового медвежонка в желтом комбинезоне — нет. «Он сопровождает меня в поездках, в проектах — всегда рядом. Когда теряешь что-то настолько важное, словно теряешь внутреннее равновесие», — говорит он.