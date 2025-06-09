ВИДЕО: пьяный парень залез на полицейский микроавтобус в Старой Риге и был грубо сброшен сотрудницей полиции
фото: Скриншот видео
Видео, на котором видно, как полицейская силой сталкивает мужчину, вызвало различные мнения в соцсетях.
В Латвии

ВИДЕО: пьяный парень залез на полицейский микроавтобус в Старой Риге и был грубо сброшен сотрудницей полиции

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Старой Риге, на улице Аудею, произошел инцидент с участием муниципальной полиции и нетрезвого молодого человека, вызвавший бурную реакцию в соцсетях. Правомерны ли действия сотрудника правопорядка?

По словам очевидцев, служебный автомобиль муниципальной полиции прибыл по вызову, когда один из компании молодых людей, явно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, залез на заднюю подножку микроавтобуса и начал позировать, при этом раскачивая транспортное средство. Его действия вызвали возмущение у сотрудников полиции — одна из них вышла из машины и решительно столкнула нарушителя вниз. Она продолжила агрессивно толкать парня и после того, как он оказался на земле.

Видео, опубликованное в соцсетях, на котором видно, как полицейская силой сталкивает мужчину, вызвало различные мнения среди пользователей. Многие комментаторы поддержали решительность сотрудницы, однако были и те, кто считает ее действия чрезмерными и небезопасными. «Сотрудница полиции, толкая пьяного человека с подножки, действовала очень непрофессионально и импульсивно... Ей очень повезло, что человек не упал и не разбил голову о булыжную мостовую. А там уже могли быть варианты - вплоть до черепно-мозговой травмы», — прокомментировал один из пользователей.

На данный момент неизвестно, последовали ли за этим инцидентом какие-либо дисциплинарные или административные меры.

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АудеюСтарая Рига Муниципальная полиция

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