ВИДЕО: пьяный парень залез на полицейский микроавтобус в Старой Риге и был грубо сброшен сотрудницей полиции
В Старой Риге, на улице Аудею, произошел инцидент с участием муниципальной полиции и нетрезвого молодого человека, вызвавший бурную реакцию в соцсетях. Правомерны ли действия сотрудника правопорядка?
По словам очевидцев, служебный автомобиль муниципальной полиции прибыл по вызову, когда один из компании молодых людей, явно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, залез на заднюю подножку микроавтобуса и начал позировать, при этом раскачивая транспортное средство. Его действия вызвали возмущение у сотрудников полиции — одна из них вышла из машины и решительно столкнула нарушителя вниз. Она продолжила агрессивно толкать парня и после того, как он оказался на земле.
Видео, опубликованное в соцсетях, на котором видно, как полицейская силой сталкивает мужчину, вызвало различные мнения среди пользователей. Многие комментаторы поддержали решительность сотрудницы, однако были и те, кто считает ее действия чрезмерными и небезопасными. «Сотрудница полиции, толкая пьяного человека с подножки, действовала очень непрофессионально и импульсивно... Ей очень повезло, что человек не упал и не разбил голову о булыжную мостовую. А там уже могли быть варианты - вплоть до черепно-мозговой травмы», — прокомментировал один из пользователей.
На данный момент неизвестно, последовали ли за этим инцидентом какие-либо дисциплинарные или административные меры.