ВИДЕО: пьяный парень залез на полицейский микроавтобус в Старой Риге и был грубо сброшен сотрудницей полиции

Видео, опубликованное в соцсетях, на котором видно, как полицейская силой сталкивает мужчину, вызвало различные мнения среди пользователей. Многие комментаторы поддержали решительность сотрудницы, однако были и те, кто считает ее действия чрезмерными и небезопасными. «Сотрудница полиции, толкая пьяного человека с подножки, действовала очень непрофессионально и импульсивно... Ей очень повезло, что человек не упал и не разбил голову о булыжную мостовую. А там уже могли быть варианты - вплоть до черепно-мозговой травмы», — прокомментировал один из пользователей.