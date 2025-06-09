Кандидат в мэры Риги от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс начал переговоры о коалиции - надеется успеть до Лиго

Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что переговоры не выявили каких-то непреодолимых разногласий, которые помешали бы партиям работать вместе. Обсуждались приоритеты: инвестиции, улучшение инфраструктуры, вопросы образования, молодежная политика, ситуация с улицами и мостами. Вопрос о количестве вице-мэров и распределении обязанностей между партиями сегодня не обсуждался.