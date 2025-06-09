Полицейские установили, что водитель Volkswagen Passat находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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ВИДЕО: на улице Лубанас очень пьяный водитель без прав пошел на обгон и попал в аварию
В понедельник, 9 июня, около 8:00 утра в Риге, на улице Лубанас, по предварительной информации, имеющейся у полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat спровоцировал столкновение с двумя другими транспортными средствами.
Как сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию, в результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители установили, что водитель Volkswagen Passat находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 2,16 промилле, а также не имел водительских прав.
За вождение в нетрезвом виде без прав Государственная полиция возбудила уголовное дело. Также полиция выясняет все обстоятельства происшествия.