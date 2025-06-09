В Китай прилетел новый авиалайнер Boeing. В этом заметили признаки потепления отношений между Вашингтоном и Пекином
Согласно данным отслеживания рейсов, новый Boeing 737 MAX в понедельник совершил посадку в Китае, что может указывать на возобновление поставок американского производителя китайским заказчикам.
Как сообщает Reuters, поставки самолетов в Китай были приостановлены в апреле, когда крупнейшие экономики мира начали поднимать тарифы друг против друга. Однако в конце мая Boeing объявил, что поставки возобновятся в июне после временного ослабления тарифов на 90 дней.
Самолет в ливрее авиакомпании Xiamen Airlines приземлился в центре доукомплектации Boeing в Чжоушане, недалеко от Шанхая, вылетев из Сиэтла в субботу и сделав остановки для дозаправки на Гавайях и в Гуаме. По данным платформы Flightradar24, этот же самолет был доставлен в Чжоушань еще в марте, но в середине апреля вернулся в США, после того как китайские авиакомпании прекратили принимать новые самолеты от Boeing.
Китай составляет около 10% от общего портфеля коммерческих заказов Boeing и остается одним из важнейших и быстрорастущих авиационных рынков. В апреле как минимум три самолета 737 MAX были возвращены Boeing из Чжоушаня обратно в США. Именно тот борт, который первым вернулся весной, в понедельник снова прилетел в Китай.
Ранее Boeing сообщал, что китайские заказчики отказываются от получения новых самолетов из-за тарифов, и компания рассматривает возможность перепродажи десятков лайнеров другим клиентам. Однако фактически самолеты не были переданы другим авиакомпаниям, несмотря на стремление Boeing сократить запасы на складах. В апреле Boeing сообщил, что рассчитывает поставить в Китай до конца года 50 самолетов, 41 из которых уже находятся в производстве или собраны. В понедельник представители Китая и США проведут переговоры в Лондоне по вопросам торгового соглашения.
Ранее сообщалось о том, что Китай рассматривает возможность заказа сотен самолетов Airbus в рамках крупной сделки. Возможно, это произойдет уже в следующем месяце, когда европейские лидеры посетят Пекин.