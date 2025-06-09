В Китай прилетел новый авиалайнер Boeing. В этом заметили признаки потепления отношений между Вашингтоном и Пекином

Самолет в ливрее авиакомпании Xiamen Airlines приземлился в центре доукомплектации Boeing в Чжоушане, недалеко от Шанхая, вылетев из Сиэтла в субботу и сделав остановки для дозаправки на Гавайях и в Гуаме. По данным платформы Flightradar24, этот же самолет был доставлен в Чжоушань еще в марте, но в середине апреля вернулся в США, после того как китайские авиакомпании прекратили принимать новые самолеты от Boeing.