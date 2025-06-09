Товары со скидками, эконом-продукты, новый ассортимент: Rimi запускает масштабную трансформацию
Приспосабливаясь к изменениям в покупательских привычках, Rimi Latvia и вся группа Rimi Baltic начинают процесс стратегической трансформации, представляя новую долгосрочную бизнес-стратегию #FOCUS (Formula for Customer Savings / Формула покупательской экономии). Она предполагает переосмысленный ассортимент, более привлекательные цены и улучшенную среду для покупок.
Широкое исследование рынка показывает, что около 70% потребителей в странах Балтии считают возможность сэкономить — за счет скидок и акций — главным критерием при покупке продуктов. Чтобы еще больше соответствовать этим ожиданиям, Rimi пересмотрит все категории товаров в своем ассортименте, особое внимание уделяя расширению линейки эконом-продуктов и продолжит развитие программы Rimi 700, которая гарантирует самые низкие цены на товары повседневного спроса.
В течение 2025 года Rimi в странах Балтии и в Латвии в частности улучшит доступность и видимость выгодных товаров на полках магазинов, при этом сохранив широкий выбор и сделав цепочку поставок более эффективной. Ожидаются изменения в ценовой политике, включая оптимизацию специальных предложений и развитие программы Rimi 700.
Также планируется улучшить коммуникацию внутри магазинов: сделать ценники более понятными и визуально выделить самые выгодные предложения.
«Покупательские привычки меняются, и Rimi тоже меняется — современно и в соответствии с ценностями и нуждами людей. Цель стратегии #FOCUS — не только предложить низкие цены, но и обеспечить разумный подход к покупкам, экономящий время и деньги, а также укрепить позиции Rimi в любой ситуации выбора», — подчеркнул председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
С внедрением новой стратегии изменится и слоган Rimi. Вместо прежнего теперь будет использоваться «Gudra izvēle» / «Разумный выбор», акцентирующий внимание на преимуществах, которые предлагает Rimi: баланс цены, доступности, качества и удобства.
В числе первых заметных изменений:
- В мае общий уровень скидок в популярной категории фруктов вырос на 2,4 процентных пункта;
- Изменения коснулись уже более 20% товарных категорий;
- Непродовольственный ассортимент будет сокращен на 22% для фокусировки на ключевом бизнесе — продуктовой рознице;
- Осенью планируется открыть первый тестовый магазин, в котором сделан упор на выгодные покупки, расширенный ассортимент эконом-продуктов и дополнительные акции.
Опрос «Ежедневные траты и привычки экономии жителей Балтии» был проведен по заказу Rimi Latvia в январе 2025 года исследовательским центром Norstat. В опросе участвовали: 1011 респондентов из Латвии, 1003 — из Литвы и 1002 — из Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.