Товары со скидками, эконом-продукты, новый ассортимент: Rimi запускает масштабную трансформацию

«Покупательские привычки меняются, и Rimi тоже меняется — современно и в соответствии с ценностями и нуждами людей. Цель стратегии #FOCUS — не только предложить низкие цены, но и обеспечить разумный подход к покупкам, экономящий время и деньги, а также укрепить позиции Rimi в любой ситуации выбора», — подчеркнул председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.