Кирсис: у "Нового Единства" нет никаких требований и тем более никаких ультиматумов
У "Нового Единства" нет никаких ультиматумов на предстоящих переговорах о формировании коалиции в Рижской думе, и оно готово отдать инициативу кандидату на пост мэра от "Прогрессивных" Виестурсу Клейнбергсу, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении нынешний мэр столицы Вилнис Кирсис, который избран и в новую думу.
По его мнению, рижане на выборах ясно выразили стремление сохранить европейский курс развития Риги и затягивать формирование коалиции из-за разногласий нельзя.
"Рижане ожидают, что коалиция будет сформирована очень быстро и приступит к работе. Мы полностью поддерживаем такой курс. У нас нет никаких требований и тем более никаких ультиматумов. Мы просто подождем, что нам предложат", - сказал Вилнис Кирсис.
Он выразил уверенность в том, что "Новое Единство" сможет эффективно сотрудничать со всеми потенциальными партнерами по коалиции - "Прогрессивными", Национальным объединением и "Объединенным списком".
Отвечая на вопрос, не хочет ли он сохранить пост мэра Риги, Кирсис отметил, что, хотя результаты близки, кандидат "Прогрессивных" Клейнбергс показал лучший результат, поэтому преимущество должно быть у него.
Говоря о том, какую роль в Рижской думе будет играть партия "Латвия на первом месте", получившая на выборах наибольшее число голосов, Кирсис выразил надежду, что в работе коалиции у нее не будет никакой роли, в свою очередь как оппозиция она может высказывать свои идеи.