Кирсис: у "Нового Единства" нет никаких требований и тем более никаких ультиматумов

"Рижане ожидают, что коалиция будет сформирована очень быстро и приступит к работе. Мы полностью поддерживаем такой курс. У нас нет никаких требований и тем более никаких ультиматумов. Мы просто подождем, что нам предложат", - сказал Вилнис Кирсис.